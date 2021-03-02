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البيت الأبيض: زيادة إمدادات لقاح كورونا إلى 15.2 مليون جرعة في الأسبوع

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البيت الأبيض: زيادة إمدادات لقاح كورونا إلى 15.2 مليون جرعة في الأسبوع البيت الأبيض: زيادة إمدادات لقاح كورونا إلى 15.2 مليون جرعة في الأسبوع

مصراوي Masrawy

09:57 م الثلاثاء 02 مارس 2021

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلن البيت الأبيض عزمه زيادة إمدادات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى مختلف المناطق في البلاد من 14.5 إلى 15.2 مليون جرعة في الأسبوع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، حسبما نقلت "سي إن إن" ، اليوم الثلاثاء، إن الولايات ستتلقى حوالي 2.8 مليون جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" هذا الأسبوع، بإجمالي 18 مليون جرعة.

وأضافت أنه تم إبلاغ حكام الولايات بالزيادة خلال اجتماع أسبوعي اليوم، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن في وقت لاحق اليوم ما وصفته بأنه "خطوة تاريخية غير مسبوقة"، وهي الشراكة بين شركتي الأدوية المتنافسين (ميرك) و(جونسون آند جونسون) لتكثيف إنتاج اللقاحات.

ولفتت إلى أن حكومة الولايات المتحدة ستعمل على تسهيل هذه الشراكة من خلال عدة طرق رئيسية، من بينها الاستناد إلى قانون الإنتاج الدفاعي.

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