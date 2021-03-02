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انعقاد المؤتمر العربي الخامس عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والموانئ الخميس المقبل

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انعقاد المؤتمر العربي الخامس عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والموانئ الخميس المقبل انعقاد المؤتمر العربي الخامس عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والموانئ الخميس المقبل

مصراوي Masrawy

10:13 م الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، بعد غد الخميس، المؤتمر الخامس عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ.

ويشارك في هذا المؤتمر الذي سيعقد عبر الدائرة التليفزيونية رؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ في وزارات الداخلية العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية (القطاع الاقتصادي– إدارة التكامل الاقتصادي، وإدارة المنظمات والاتحادات العربية)، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (FRONTEX)، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعماله، منها: دور أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ في مكافحة التهريب، ومشروع الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة جرائم القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن.

وسيستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في مجال أمن الحدود والمطارات والموانئ، وينظر في نتائج أعمال الاجتماع المشترك الثالث بين رؤساء هذه الأجهزة وأجهزة الجمارك في الدول العربية.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنها.

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