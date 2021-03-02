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السفارة الأمريكية بالرياض تبدأ في إصدار التأشيرات

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السفارة الأمريكية بالرياض تبدأ في إصدار التأشيرات السفارة الأمريكية بالرياض تبدأ في إصدار التأشيرات
بعد 8 أشهر من الإغلاق.. وتمديد صلاحية رسوم MRV  حتى 30 ‏سبتمبر 2022

السفارة الأمريكية بالرياض تبدأ في إصدار التأشيرات

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض إعادة فتح خدمات التأشيرات ‏الروتينية لغير المهاجرين بأعداد محدودة ‏في الرياض وجدة والظهران.‏

وأوضحت السفارة عبر حسابها على "تويتر" أنه يمكن للمسافرين جدولة ‏المواعيد لمجموعة فئات التأشيرة عبر ‏الإنترنت عندما يكونون قد وضعوا خطط سفر ‏مؤقتة نظرًا لتدابير الوقاية من كورونا.

وأشارت إلى أنه سيتم تمديد صلاحية رسوم التأشيرة الإلكترونية (MRV) حتى الـ30 من ‏سبتمبر 2022، والأولوية لجميع المتقدمين ‏الذين لم يتمكنوا من تحديد موعد نتيجة ‏لتعليق خدمات التأشيرات الروتينية ب‏الرسوم المدفوعة ذاتها سابقًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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