أخبار عاجلة

مميزات عدة دون سلبيات.. لماذا يجب أن نطهو الطعام بالملعقة الخشبية؟ -
أمانة الشرقية تغلق 103 منشآت تجارية -
"مودة مكة" تنفّذ دورات تأهيل للمقبلين على الزواج للوقاية من الطلاق وآثاره -
وزير الخارجية يصل الدوحة في زيارة رسمية لقطر -
"التجارة": يمكن  لكل المنشآت منح خصومات خاصة لمن تلقوا "لقاح كورونا" -
"المرأة في الصفوف القيادية".. ندوة تستعرض التقدم المحرز لها في تنفيذ أهداف 2030 -
يوم الجمعة استخراج الأوراق من الأحوال المدنية.. تعرف على أماكن تشغيل السجلات المدنية طوال الأسبوع -
الأعصر رئيسًا لتشريعية الشيوخ.. وباهر وجرجس وكيلين -
"واعظات الأزهر" يبدأن أولى مهامهن بلجنة الفتوى الرئيسة -
وزير الخارجية اليوناني يصل القاهرة لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المحامي سلطان الحسين: الإصلاحات الجديدة طفرة في النظام العدلي

Print
المحامي سلطان الحسين: الإصلاحات الجديدة طفرة في النظام العدلي المحامي سلطان الحسين: الإصلاحات الجديدة طفرة في النظام العدلي
75 خدمة توثيقية ستنهي معاناة الكثيرين.. والبورصة العقارية ستنعش السوق

المحامي سلطان الحسين: الإصلاحات الجديدة طفرة في النظام العدلي

ثمّن المحامي سلطان الحسين الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "يحفظهما الله" في سبيل خدمة وإراحة المواطن والمقيم.

وشدد على أن الإصلاحات الكبيرة والتي أطلقها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني من خلال برنامج "في العلن" تشكل طفرة كبيرة في النظام العدلي بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، وسيكون له بالغ الأثر في سرعة إنجاز المعاملات والحد من معاناة الكثيرين بشأن المراجعات المتكررة لكتابات العدل، والتي قد تختفي وتصبح من الماضي مع إطلاق 75 خدمة توثيقية.

وثمّن المحامي سلطان الحسين التوجيه الكريم بعدم إلغاء أو إيقاف أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد من الجهة المختصة، وقال:"هذا التوجيه الكريم يثبت بما لا يدع مجالاً للشك حرص ولاة الأمر في إنصاف الجميع حيث سيتم الرجوع للشخص الأول الذي أسهم بإصدار الصك ومساءلته دون ضرر على حسن النية الذين انتقلت إليهم الصكوك من كتابة العدل، حيث لم يكن هنالك ظلم على غير مذنب".

وأضاف "الحسين": كما ذكر وزير العدل فإن التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها سمو ولي العهد تمثل تحولاً ونقلة تاريخية في البيئة الحقوقية، ومن خلالها ستكتمل أركان القضاء المؤسسي، وسينتهي تمامًا اجتهاد القاضي في اختيار الحكم الملائم للواقعة، وسيكون معنيًا بتطبيق النص القانوني، وبصدور نظام العقوبات؛ ولن يكون هناك فعل مجرم إلا وهو المنصوص عليه في النظام, أو الأنظمة ذات الصلة".

وأوضح الحسين أن: "وزير العدل تطرق إلى عديد النقاط المهمة والتي سيكون لها دور كبيرة في تحقيق نقلة نوعية كبيرة وأبرزها إطلاق محكمة تنفيذ افتراضية تفعل الوسائل الرقمية بشكل كامل، وتغني عن تحصيل الحقوق من خلال الشيكات، إلى جانب إطلاق مشروع تطويري لبناء هيكلة أحكام وقرارات قضائية نموذجية لتعزيز الجودة الموضوعية، كما سيُطبق الذكاء الاصطناعي في القضاء، وسيتم تجاوز مشكلات التقاضي الإلكتروني خلال هذا العام، فيما سيبدأ تطبيق النموذج التشغيلي للمحكمة النموذجية خلال العام الحالي، وسيعكس جميع المشروعات التطويرية".

وامتدح المحامي سلطان الحسين فكرة البورصة العقارية، مؤكدًا أنها ستضفي الكثير من الدقة والسرعة والأمان على التعاملات وتداول الملكيات في سوق العقار مما يُسهم في إنعاشه.

وعن المشروع الخاص بالاطلاع على مؤشرات وسجل المحامي أكد الحسين أن هذا المشروع سيضفي الكثير من الشفافية على عمل المحاماة، كما أنه لن يخل بالخصوصية، فالمحاماة جزءٌ أصيلٌ في النظام العدلي والاهتمام بها ووضعها ضمن الخطط المستقبلية والعمل على النهوض بها أمر يسعد الجميع.

وأضاف: "كما ذكر وزير العدل فإن مرحلة التطوير القادمة، ستركز على الجودة الموضوعية في مجال الترافع والمخرج القضائي وترسيخ الضمانات".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
احتفاءً باليوم العالمي للمرأة.. "جامعة الطائف" تقيم ندوة حوارية

احتفاءً باليوم العالمي للمرأة.. "جامعة الطائف" تقيم ندوة حوارية

إدارات التعليم: التعليم "عن بعد" قصة نجاح كسبت تحديات المرحلة

إدارات التعليم: التعليم "عن بعد" قصة نجاح كسبت تحديات المرحلة

السفارة الأمريكية تدين الهجمات الحوثية على المدنيين بالمملكة: "اعتداءات شنيعة"

السفارة الأمريكية تدين الهجمات الحوثية على المدنيين بالمملكة: "اعتداءات شنيعة"

أمر ملكي يُمدِّد خدمة أمير حائل 4 أعوام.. وهنا "غيض من فيض" إنجازاته

أمر ملكي يُمدِّد خدمة أمير حائل 4 أعوام.. وهنا "غيض من فيض" إنجازاته

شبكة عيون الإخبارية