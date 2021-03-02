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مدير فرع الشؤون الإسلامية بحائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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مدير فرع الشؤون الإسلامية بحائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا مدير فرع الشؤون الإسلامية بحائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
نوه بجهود وزارة الصحة ورفع الشكر للقيادة على اهتمامها بسلامة الجميع

مدير فرع الشؤون الإسلامية بحائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل الشيخ محمد بن عمر السائح، الجرعة من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وقال "السائح": أشكر مولاي ‎خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ‎ولي العهد الأمين- حفظهما الله- على تأمين اللقاحات للمواطنين والمقيمين في هذه البلاد المباركة.

كما رفع شكره وثناءه لوزير الصحة وكل العاملين في القطاع الصحي على تفانيهم في تقديم الخدمات الصحية بأعلى مستوى الجودة، سائلاً الله في ختام تصريحه أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وأن يجزيهم خيرًا ما قدموا للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ وطننا من كل سوء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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