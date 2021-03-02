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مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

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مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

مصراوي Masrawy

09:41 م الثلاثاء 02 مارس 2021

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

لقي 15 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب 6 آخرون في حادث تصادم سيارة رياضية بشاحنة جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال مصدر بمستشفى "إل سينترو" العام وفق ما أوردته "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن 14 شخصًا لقوا مصرعهم في موقع الحادث، وتم نقل 7 آخرين إلى المستشفى، توفي أحدهم عقب وصوله إليها".

وأشارت الشبكة إلى أن الحادث وقع جنوبي ولاية كاليفورنيا على بعد 15 ميلاً من الحدود مع المكسيك، حيث دفعت قوات الإطفاء المحلية بنحو 5 سيارات إسعاف و4 طائرات هيليكوبتر.

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