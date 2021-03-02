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السودان: ضبط أسلحة وعبوات ناسفة في الخرطوم

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السودان: ضبط أسلحة وعبوات ناسفة في الخرطوم السودان: ضبط أسلحة وعبوات ناسفة في الخرطوم

مصراوي Masrawy

09:39 م الثلاثاء 02 مارس 2021

السودان - (أ ش أ)

أعلنت الشرطة السودانية، ضبط 30 بندقية و93 قذيفة "آر بي جي" و38 عبوة ناسفة، في جنوب مدينة الخرطوم، بعد تبادل معلومات بين المباحث الجنائية وجهاز المخابرات العامة.

وقال اللواء شرطة النزير خضر مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، في تصريح صحفي، إنه تم تكوين فريق مشترك بين المباحث الجنائية وجهاز المخابرات العامة، لكشف أبعاد النشاط الإجرامي للشبكة، حيث تمكن الفريق من متابعة المعلومات وتحديد هوية المشتبه بهم بدقة وأماكن تخزين السلاح والمتفجرات في ضاحية جبرة جنوبي الخرطوم.

وأضاف أنه بعد إكتمال كافة الترتيبات، تمت مداهمة الموقع والقبض على إثنين من المتهمين، إحداهما إمرأة، وضبط بحوزتهما 25 بندقية كلاشنكوف و5 بنادق "جيم ثري"، و93 قذيفة "آر بي جي"، و7 أشرطة رشاش و38 عبوة ناسفة، و48 مبرد حرارة كلاشنكوف و 3880 طلقة ذخيرة مختلفة.

وأشاد بالفريق المشترك الذي نفذ العملية، مؤكدا أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية له دور كبير في محاصرة الجريمة وتجفيف منابعها.

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