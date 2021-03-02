أخبار عاجلة

سويسرا تصوت في استفتاء على حظر ارتداء أغطية الوجه -
حدث ليلاً| انخفاض الوفيات بكورونا وتفاصيل الرئيس وبائع الفاكهة -
شبورة مائية وارتفاع 5 درجات.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال 72 ساعة -
نيوزيلندا تخفف قيود كوفيد-19 على أكبر مدينة -
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
قد تصل للحبس 10 سنوات.. ما هي العقوبة المتوقعة على السائق المتسبب في حادث "الكريمات"؟ -
جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الأردن: لا وفيات بسبب تلقي لقاح كورونا

Print
الأردن: لا وفيات بسبب تلقي لقاح كورونا الأردن: لا وفيات بسبب تلقي لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

09:38 م الثلاثاء 02 مارس 2021

الأردن - (أ ش أ)

أعلن رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردني، العميد الركن مازن الفراية، ‏عدم وجود حالات وفاة في المملكة بسبب تلقي لقاح فيروس "كورونا".

وأضاف الفراية، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إذاعته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، ‏أن عدد المسجلين بالمنصة المخصصة لتلقي اللقاح بلغ 419 ألفا و 405 أشخاص، منهم 107 آلاف مواطن تتجاوز أعمارهم 60 عامًا وبنسبة 22 بالمئة وهم الفئة المستهدفة حاليا، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 85 بالمئة من وفيات كورونا تتجاوز أعمارهم 55 عامًا.

وبين أن عدد من حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 107 ألاف و 615 شخصا، منهم أكثر من 59 ألفا فوق سن الستين، مؤكدا القدرة على إعطاء اللقاح لعشرين ألف شخص يوميًا حاليًا. ‏

وأضاف أن عدد سكان الأردن يبلغ 8ر10 مليون نسمة، 6ر5 مليون شخص منهم لن يحصلوا على اللقاح خلال الأيام المقبلة لعدم تجاوزهم 18 سنة أو لإصابتهم، مؤكدًا أن الفئة المستهدفة حاليا تبلغ نحو 4 ملايين و801 ألف شخص مستهدف للحصول على المطعوم من خلال 80 مركزًا للتطعيم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية