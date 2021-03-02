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عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

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عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

مصراوي Masrawy

09:26 م الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب مينا غالي

أرجع المفكر والكاتب الصحفي الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أحد أسباب ارتفاع معدلات خطاب الكراهية في المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وقال خلال ندوة "معا في مواجهة خطاب الكراهية" والتي نظمها منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية مساء اليوم، الإخوان المسلمين رفعوا فولت الكراهية إلى درجة عالية".

وأضاف سعيد: طريق حسن البنا وتابعيه فيما بعد بالنسبة للجماعة دون سواهم هو الإيمان الصحيح اما غيره فهو انحراف عن الطريق الصحيح، مستطردا كل التنظيمات التي ارتبطت بالفكرة الأصولية يتعامل مع المطلق.

وتابع سعيد: منذ الفاشية مرورا بالنازية وحتى الجماعة التي اقتحمت مبنى الكونجرس مؤخرا، وكل الجماعات التي تستخدم وترفع الصليب والمصحف تستند على نفس الفكرة وهي نفي الآخر والتقليل منه باستخدام خطاب الكراهية والتمييز.

وأكد بأن هناك قلق شديد ومن أدوات التواصل الاجتماعي تعمق خطاب الكراهية تظهر بوضوح في الأنشطة الرياضية والطوائف الدينية والمذهبية تتعمد التقليل من شأن الآخر، مشددا في الوقت نفسه أنه يمثل قلق مشروع ولكن في الوقت نفسه لا يمنع أن كثيرا من مواقع التواصل الاجتماعي فيها أشياء إيجابية.

ودعا إلى مشروع مصري يشارك فيه الجميع لمواجهة خطاب الكراهية بحيث يشعر الجميع أنهم مسؤولين للحد ومنع خطاب الكراهية، يستند على معايير القوة في كافة المجالات.

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