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وزير التعليم يكشف طريقة تقييم "طلاب النقل"

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وزير التعليم يكشف طريقة تقييم "طلاب النقل" وزير التعليم يكشف طريقة تقييم "طلاب النقل"

مصراوي Masrawy

09:02 م الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- أسامة علي:
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل ستكون بالدرجات.

وأضاف وزير التعليم في تصريحات له على جروب التعليم مشروع القومي على تطبيق "واتسآب"، أن النتيجة يجب أن تكون بدرجات وليس لتقديرات في سنوات النقل حتى الإعدادية، موضحًا أنه سيوجه المديريات والإدارات منعًا لسوء الفهم عند البعض.

وعن ظاهرة الغش، قال وزير التربية والتعليم، "لا اتفق كليا طبعا شئ مستفز للطالب الشاطر (وقد كنت منهم) أن يرى زملاء يغشون ويعتقدون أنهم انتصروا"، مؤكدًا أن الطالب الغشاش لم يتعلم شيئا وسيواجه باقي عمره إنسانا غشاشًا في كل مهنة وسيواجه مستقبلا يندم فيه على إهدار فرص التعلم في سن صغير، بينما الطالب الممتاز يجب أن يتجاوز عن هذا العبث ويعلم أنه يمتلك الأخلاق والمهارة والمستقبل الأكثر اشراقا.

وتابع الوزير: "إنها مسألة إدراك عميق للأولويات وليس الدرجات العالم كله يطلب المهارة الحقيقية أما الغش فهو وسيلة الفاشلين الذين لا يريدون التعلم ولن ندع هؤلاء يتعدون على فرص المجتهدين في الشهادات العامة مثل الثانوية العامة.

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