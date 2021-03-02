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هيئة الدواء تطلب بسحب 14 تشغيلة من علاج للقولون العصبي

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هيئة الدواء تطلب بسحب 14 تشغيلة من علاج للقولون العصبي هيئة الدواء تطلب بسحب 14 تشغيلة من علاج للقولون العصبي

مصراوي Masrawy

08:59 م الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب - أحمد جمعة:

طالبت هيئة الدواء المصرية، بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق من دواء "ميبفرين" بالأسواق والوحدات الحكومية، بناء على إفادة الشركة المستوردة للمستحضر.

وشددت الهيئة الهيئة في منشور حمل رقم 10 لسنة 2021، على ضرورة استرجاع 14 تشغيلة من عقار "

Duspatalin Retard 200MG"، مع تسليم مندوب الشركة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلية.

ودواء ميبفرين مضاد للتشنج، يستعمل في التقليل من أعراض مرض القولون العصبي، وغيره من الأمراض المشابهة.

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