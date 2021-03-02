"وقائع افتراضية".. أول رد من الأستاذ الجامعي صاحب واقعة "بن شرقي"

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد عبدالناصر:

علق الدكتور أحمد عبدالموجود الميري، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة أسيوط، على الأزمة التي أثيرت اليوم بشأن وضعه سؤلًا عن لاعب الزمالك أشرف بن شرقي، لطلاب كلية الحقوق جامعة سوهاج.

وقال الميري عبر حسابه على فيسبوك، إن "الامتحان متعلق بمقرر القانون الدولي الخاص الذي تتناول قواعده كيفية حل وتسوية المنازعات الخاصة الدولية التي تحتوى على عنصر أجنبي، أي أحد أطرافها يحمل جنسية أجنبي، وبالتالي في التطبيقات العملية للمقرر النظرى هى خير وسيلة لفهم الطلاب وإدراكهم حتى يلا يصطدموا بالواقع العملي مختلفاً عما درسوه وتكون عوناً لهم أثناء عملهم بالمحاماة أو الهيئات القضائية أو غيرها من مجالات القانون".

وأضاف: "أُكِن كافة الاحترام والتقدير لنادي الزمالك العريق وكافة الأندية المصرية بجميع لاعبيها وأعضائها وجماهيرها فهم يُمثلون بلدنا الحبيبة وواجبٌ علينا مساندتهم ، وهو الدافع وراء الاستعانة برموزٍ مشهورةٍ ومحبوبةٍ على سبيل الافتراض فى تطبيقاتها العملية".

وأوضح الميري أن السؤال كان عبارة عن افتراضاتٍ لا تمت للواقع بأى صلة لم يُقصد منها الإساءة ولا التشهير ولا التعرض، والدليلُ أن كل وقائع القضية افتراضية ومن وحى توصيل المعلومة بشكلٍ أسرعٍ وأفضلٍ للطلاب.

واستكمل: "يجب ألا يقودنا التعصب والإنتماء الكروى إلى اللغط وتفسير الأمور على غير حقيقتها ، فالرياضة أخلاق واحترام ويؤسفني تناول البعض وقائع القضية على أنها خبر وحدث، فأنا لست صحفياً ولا إعلامياً ولا غيره".

ودعا أستاذ الحقوق "أصحاب النفوس المريضة والاستغلاليين إلى احترام عقول الناس واحترام أنفسهم وعدم استغلال الموقف لصالحهم لتحقيق أهداف ومئارب أخرى، واستغلال الفئة العريضة من مشجعى نادى الزمالك المحترمين لكسب شو وأتمنى منهم التركيز فيما هو أهم وأجدر".

وتقدم بخالص التقدير والاحترام للاعب أشرف بن شرقي، مضيفًا أن "مهارتك وإمكانياتك وعشق الجماهير لك أكبر من أن ينال منه شئ ولكن الاستعانة بك كرمزٍ مشهور ومحبوب وموهوب دليلٌ على مكانتك بالقلوب ولا عزاء لضِعاف النفوس".

كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العالي وجه بإحالة أستاذ القانون بجامعة أسيوط المنتدب لجامعة سوهاج لتدريس مقرر "القانون الدولي الخاص" للتحقيق العاجل، وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق وإفادته بنتائج التحقيق في أسرع وقت ممكن.

يأتي هذا على خلفية إدخال اسم اللاعب أشرف بن شرقي والتطرق لحياته الشخصية في سؤال بامتحان مادة القانون الدولي الخاص، والذي أداه طلاب الفرقة الرابعة، اليوم الثلاثاء، خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021 بجامعة سوهاج.

وأجرى وزير التعليم العالي اتصالا هاتفيا باللاعب، وأعرب عن استياء الوزارة لهذا التصرف الفردي الخاطئ، الذي لا يعكس جموع المجتمع الأكاديمي والجامعي.

وأكد تقدير الوزارة واحترامها الكامل لكافة الأندية المصرية الرياضية وجماهيرها العظيمة، واعتزازها بكافة اللاعبين المحترفين في بلدهم الثاني مصر.