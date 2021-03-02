الجيش الإسرائيلي يختطف راعيا في حرش كودنة بريف القنيطرة الجنوبي

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جي بي سي نيوز:- اختطف الجيش الإسرائيلي مواطنا سوريا ، أثناء رعيه للماشية في حرش كودنة بريف القنيطرة الجنوبي، قرب خط فض الاشتباك.

وأوضحت الوكالة السورية أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باختطاف الشاب محمد جاسم المحمد البالغ 17 عاما من أبناء قرية العشة، أثناء رعيه للماشية في حرش كودنة بريف القنيطرة الجنوبي، قرب خط فض الاشتباك".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أعلن في 2 فبراير أن الجيش الإسرائيلي "ألقى القبض على راع اخترق الحدود من سوريا، خلال كمين نصب على الحدود السورية".

وقال أدرعي في "تويتر": "ألقت قوات جيش الدفاع خلال كمين نصب على الحدود السورية القبض على راع اخترق الحدود من سوريا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية بشكل مقصود"، مشيرا إلى أنه "تم نقل الراعي إلى قوات الأمن للتحقيق".

المصدر: RT