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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

قال النائب طارق الطويل، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجح في نزع فتيل أزمة الشهر العقاري بتوجيه الحكومة لتأجيل التطبيق لمدة عامين.

وأشار النائب، إلى أن مجلس النواب، استجاب على الفور لتوجيهات الرئيس بتأجيل مشروع القانون، مؤكدًا إن البرلمان يشعر بنبض الشارع وصوته الحقيقي من أجل رفع المعاناة عنه.

وأكد عضو مجلس النواب، أن البرلمان حرص على ترجمة توجيه الرئيس بصياغة تعديلات تشريعية قضت بتأجيل القانون، لافتا إلى أن الشعب المصري تحمل كثيرا خلال الفترة الماضية وحان الوقت لأن ليجني ثمار الإصلاح الاقتصادي.

ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم على تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة عامين، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.