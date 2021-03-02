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الكويت تسجل 1341 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الكويت تسجل 1341 إصابة جديدة بفيروس كورونا الكويت تسجل 1341 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 1341 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت 1341 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 193372 حالةً، في حين سُجِّل سبع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1092 وفاةً.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 160 ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 11161 حالةً.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 964 مصابًا ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 181119 حالةً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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