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الإصابة تبعد مدافع الاتفاق "القميزي" أكثر من أسبوعين عن التدريبات الجماعية

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الإصابة تبعد مدافع الاتفاق "القميزي" أكثر من أسبوعين عن التدريبات الجماعية الإصابة تبعد مدافع الاتفاق "القميزي" أكثر من أسبوعين عن التدريبات الجماعية
الفريق يستأنف تدريباته لمواجهة النصر

الإصابة تبعد مدافع الاتفاق

أعلن نادي الاتفاق أن الفحوصات الطبية التي خضع لها مدافع الفريق صالح القميزي على موضع الإصابة، التي تعرّض لها في مباراة التعاون، كشفت عن وجود تمزق في العضلة الضامة، سيحتاج خلالها اللاعب إلى أسبوعين حتى خضوعه لاختبارات جديدة قبل الانتظام في التمارين الجماعية.

ميدانيًّا: استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته، اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد الله الدبل بالنادي تحضيراً لمواجهة النصر يوم الجمعة المقبل بالدمام.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية، قسم العطوي بعدها لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب؛ وشهد التدريب حضور نجم الاتفاق (السابق) عبدالله صالح إلى جانب نجم الحراسة الاتفاقية فؤاد المقهوي، اللذين شاركا مع الجماهير في تكريم لاعبي الوسط محمد الكويكبي وفيليب كيش بمناسبة حصولهما على جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير 2021، فيما قدم عضو مجلس إدارة نادي الاتفاق والمدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم عمر باخشوين قميصاً تذكارياً للمونديالي عبدالله صالح والحارس فؤاد المقهوي برقمهما المعروفين: 2 و22.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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