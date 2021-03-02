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السودان يؤكد ضرورة إكمال عملية السلام

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السودان يؤكد ضرورة إكمال عملية السلام السودان يؤكد ضرورة إكمال عملية السلام

مصراوي Masrawy

07:41 م الثلاثاء 02 مارس 2021

السودان - (أ ش أ)

أكد السودان ضرورة إكمال عملية السلام مع الأطراف الأخرى، التي لم توقع على اتفاق جوبا، لتحقيق سلام شامل لجميع الأطراف.

والتقى عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حسن التعايشي، اليوم الثلاثاء، مع وزير شئون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، وذلك في إطار تنسيق العمل ومتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء إلى دور وزارة شئون مجلس الوزراء في تطبيق اتفاق سلام جوبا، خاصة القضايا المتعلقة بالخدمة المدنية، وأكد أهمية إقامة مؤتمر نظام الحكم في موعده المحدد، وتعزيز مبدأ المشاركة الواسعة للشباب وأصحاب المصلحة، خاصة وأن المؤتمر سوف يؤسس لتعزيز سلطات الحكم المحلي

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