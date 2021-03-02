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"الرئاسي" و"" الليبيان يطالبان بالكشف عن التحقيقات الأممية حول مزاعم الرشوة بملتقى الحوار

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"الرئاسي" و"الحكومة" الليبيان يطالبان بالكشف عن التحقيقات الأممية حول مزاعم الرشوة بملتقى الحوار "الرئاسي" و"" الليبيان يطالبان بالكشف عن التحقيقات الأممية حول مزاعم الرشوة بملتقى الحوار

مصراوي Masrawy

07:34 م الثلاثاء 02 مارس 2021

ليبيا - (أ ش أ)

طالب بيان مشترك صادر عن المجلس الرئاسي الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بسرعة الكشف عن تحقيقاتها حول مزاعم الرشاوى بملتقى الحوار السياسي.

وأكد البيان، وفقا لما نقلته بوابة "الوسط" الليبية اليوم الثلاثاء، التزام المجلس الرئاسي الليبي ورئيس حكومة الوحدة المطلق بتعهداتهم المكتوبة والشفوية بشأن مكافحة الفساد قانونيًا وقضائيًا.

وجدد البيان تأكيد المجلس الرئاسي الليبي والدبيبة على عدم السماح لكل من ثبت تورطه بالفساد بتولي أي مسؤولية، وتقديمهم للعدالة مهما كانت صفاتهم، إضافة إلى عزمهم على لم شمل وتوحيد مؤسسات الدولة، وتحقيق المصالحة، وإعادة السلطة للشعب الليبي لتقرير مصيره من خلال انتخابات حرة وشفافة

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