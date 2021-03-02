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الكونجرس يستجوب مدير "إف بي آي" حول تعرضه للاقتحام من أنصار ""

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الكونجرس يستجوب مدير "إف بي آي" حول تعرضه للاقتحام من أنصار "ترامب" الكونجرس يستجوب مدير "إف بي آي" حول تعرضه للاقتحام من أنصار ""
يوجه أسئلة لـ"راي" عن خطورة القوميين البيض على الأمن

الكونجرس يستجوب مدير 

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، اليوم (الثلاثاء)، أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" كريستوفر راي، سيدلي بشهادته لأول مرة منذ أعمال العنف التي شهدها مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي أمام الكونجرس؛ حيث اقتحمه أنصار الرئيس السابق دونالد .

وأضافت "أسوشيتد برس" أنه من المتوقع أن تطغى الأسئلة المتعلقة باستعدادات "إف بي آي" لأعمال الشغب وتحقيقاته بشأنها، على مثول "راي" أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ؛ وفقاً لـ"الشرق".

وأشارت إلى أن المشرّعين سيضغطون على "راي" لتوضيح ما إذا كان المكتب قد قدم معلومات وافية إلى هيئات إنفاذ القانون بشأن أي أعمال عنف محتملة آنذاك.

بيّنت الصحيفة أن "راي" قد يتعرّض إلى ضغط حول كيفية تصدي "إف بي آي" للتهديدات، التي يشكلها القوميون البيض والمتطرفون العنيفون على الأمن القومي، وامتلاك المكتب المصادر الكافية لمراجعة المشكلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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