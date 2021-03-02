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الصحة العالمية: تسليم 237 مليون جرعة لقاح بنهاية مايو عبر آلية "كوفاكس"

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الصحة العالمية: تسليم 237 مليون جرعة لقاح بنهاية مايو عبر آلية "كوفاكس" الصحة العالمية: تسليم 237 مليون جرعة لقاح بنهاية مايو عبر آلية "كوفاكس"

مصراوي Masrawy

07:10 م الثلاثاء 02 مارس 2021

سويسرا - (أ ش أ)

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الثلاثاء، أن برنامج "كوفاكس" سيسلم 237 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لنحو 142 دولة نهاية شهر مايو المقبل.
وقال تيدروس، خلال إفادة صحفية افتراضية أوردتها قناة "سي إن إن" الأمريكية، إنه عندما يتم كتابة تاريخ الجائحة سيكون كوفاكس أحد أهم إنجازاته البارزة، مشيرا إلى أنه سيتم إيصال 11 مليون جرعة لقاح خلال هذا الأسبوع وحده عبر "كوفاكس".

وأضاف "عندما اندلعت جائحة (كوفيد-19) العام الماضي كنا نعلم أن اللقاحات ستكون أداة حيوية للسيطرة على الوضع، ولكننا كنا نعلم أيضا من خلال خبرتنا مع فيروس نقص المناعة المكتسب (HIV) وجائحة فيروس الانفلونزا (H1N1) ،وأمراض أخرى بأن قوى السوق وحدها لن تستطيع تحقيق التوزيع العادل للقاحات".

وأشار تيدروس إلى أن توزيع اللقاحات عن طريق البرنامج يجري بالفعل، حيث أصبحت غانا وكوت ديفوار أولى الدول التي تتسلم جرعات لقاح كورونا عبر كوفاكس الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن كوفاكس هو برنامج يدار من قبل تحالف يتضمن منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي من أجل اللقاحات "جافي" ويمول من قبل التبرعات التي تمنحها الحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف، ومهمته هي شراء اللقاحات بكميات كبيرة وارسالها إلى الدول الفقيرة التي لا يمكنها منافسة الدول الغنية في تأمين عقود مع شركات الأدوية الكبرى.

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