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رئيس الوزراء الليبي المؤقت يؤكد استعداده لتسليم الجديدة حال منحها الثقة

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رئيس الوزراء الليبي المؤقت يؤكد استعداده لتسليم الحكومة الجديدة حال منحها الثقة رئيس الوزراء الليبي المؤقت يؤكد استعداده لتسليم الجديدة حال منحها الثقة

مصراوي Masrawy

07:07 م الثلاثاء 02 مارس 2021

ليبيا - (أ ش أ)

أكد رئيس المؤقتة الليبية عبد الله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء، ضرورة الاستعداد للتسليم للحكومة الليبية الجديدة حال منحها الثقة من قبل مجلس النواب.
وشدد الثني، وفقًا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية، خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع لجان الجرد بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، على ضرورة الإسراع في إتمام الإجراءات المتعلقة بجرد الأصول الثابتة والمنقولة وجميع الإجراءات الإدارية والمالية تمهيدًا لإجراء التسليم والتسلم لحكومة الوحدة الوطنية بمجرد منحها الثقة من قبل مجلس النواب.

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