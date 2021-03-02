أخبار عاجلة

سويسرا تصوت في استفتاء على حظر ارتداء أغطية الوجه -
حدث ليلاً| انخفاض الوفيات بكورونا وتفاصيل الرئيس وبائع الفاكهة -
شبورة مائية وارتفاع 5 درجات.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال 72 ساعة -
نيوزيلندا تخفف قيود كوفيد-19 على أكبر مدينة -
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
قد تصل للحبس 10 سنوات.. ما هي العقوبة المتوقعة على السائق المتسبب في حادث "الكريمات"؟ -
جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"لولو" تُطلق حملة "ساعات التسوُّق الآمن" لمكافحة كورونا

Print
"لولو" تُطلق حملة "ساعات التسوُّق الآمن" لمكافحة كورونا "لولو" تُطلق حملة "ساعات التسوُّق الآمن" لمكافحة كورونا
تنطلق من الثالث حتى التاسع من مارس الجاري

أطلقت شركة التجزئة الرائدة "لولو" حملة "ساعات التسوق الآمن" للانضمام إلى الكفاح المستمر ضد الحالات الإيجابية المتزايدة لكورونا في ، التي تعطي الأولوية لسلامة العملاء قبل كل شيء.

ومن المقرر أن تنطلق الحملة التي طال انتظارها من 3 مارس 2021، وتنتهي في 9 مارس 2021. وستبدأ بروتوكولات "ساعات التسوق الآمن" على مدار هذا الأسبوع يوميًّا من الساعة الـ8:00 صباحًا حتى الساعة الـ6:00 مساء.

وتركز الحملة على تجربة تسوق آمنة للعملاء أثناء جائحة كورونا؛ إذ ستكون هناك بعض العروض الحصرية، معظمها على المستلزمات المنزلية والبقالة خلال هذه الساعات للتقليل من الازدحام خلال المساء.

ولطالما تُقدِّم "لولو" تجربة عملاء محسَّنة؛ إذ تُعدُّ هذه الخطوة جزءًا من قيمة علامتهم التجارية.

وطلبت إدارة "لولو" من جميع عملائها تنزيل تطبيق "توكلنا" من أجل ضمان سلامة زوارها، فيما أكدت الإدارة أنه يتم اتخاذ بروتوكولات احترازية ضد كورونا صارمة أثناء ترويج العروض من خلال اعتماد برامج تعقيم محسَّنة، والالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"لا حيلة لنا".. تركيا تئن تحت وطأة المقاطعة السعودية الشعبية وتعليق رسمي

"لا حيلة لنا".. تركيا تئن تحت وطأة المقاطعة السعودية الشعبية وتعليق رسمي

"لا حيلة لنا".. تركيا تئن تحت وطأة المقاطعة السعودية الشعبية وتعليق رسمي

"لا حيلة لنا".. تركيا تئن تحت وطأة المقاطعة السعودية الشعبية وتعليق رسمي

رئيس جمعية "نساء المستقبل": السعودية منذ تأسيسها تدعم تمكين المرأة.. وحقوقها تحظى بالأولوية

رئيس جمعية "نساء المستقبل": السعودية منذ تأسيسها تدعم تمكين المرأة.. وحقوقها تحظى بالأولوية

غدًا.. نهائي دوري الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية

غدًا.. نهائي دوري الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية

شبكة عيون الإخبارية