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بالصور.. افتتاح فرع الدفاع المدني على طريق الرياض- بيشة

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لتحقيق النماء والتطور على جميع الأصعدة الخدمية والأمنية

بالصور.. افتتاح فرع الدفاع المدني على طريق الرياض- بيشة

‬افتتح مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء خالد الحرقان فرع الدفاع المدني على طريق الرياض بيشة وذلك بمركز الرقمية التابع لمحافظة الرين.

جاء ذلك بحضور محافظ الرين المكلف نابت العجالين ورئيس مركز الرقمية الشيخ حمود بن حمد بن غيث ومدير العمليات بمركز الدفاع المدني بمحافظة الرين.

وشهد حفل الافتتاح كلمة لرئيس مركز الرقمية أكد فيها حرص القيادة الرشيدة على خدمة المواطن والحفاظ على أمنه وسلامته بما يحقق النماء والتطور على جميع الأصعدة الخدمية والأمنية.

وأضاف أن افتتاح فرع الدفاع المدني بالمركز هو ثمرة لزيارات أمير منطقة الرياض ووقوفه على احتياجات المحافظة ومراكزها خاصة وأن مركز الرقمية يقع على طريق حيوي ومهم يشهد كثافة مرورية كبيرة.

بالصور.. افتتاح فرع الدفاع المدني على طريق الرياض- بيشة

بالصور.. افتتاح فرع الدفاع المدني على طريق الرياض- بيشة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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