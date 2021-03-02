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"مراته كانت في الامتحان".. تفاصيل ذبح "عريس السلام"

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"مراته كانت في الامتحان".. تفاصيل ذبح "عريس السلام" "مراته كانت في الامتحان".. تفاصيل ذبح "عريس السلام"

مصراوي Masrawy

06:19 م الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:
كشفت تحقيقات نيابة السلام تفاصيل مقتل شاب داخل شقته بشارع جمال عبدالناصر في مدينة السلام.

وجاء في التحقيقات أن المجني عليه "م. أ" متزوج منذ 4 أشهر ويسكن مع زوجته، وكانت تؤدي امتحاناتها بجامعة أسيوط وقت الواقعة.

وعثرت النيابة على جثة الضحية (صاحب سوبر ماركت) ملقى بجانب سريره، مذبوحًا، بجرح قطعي في الرقبة، وبفحص الشقة تبين سلامة جميع منافذها، لذا ترجح التحقيقات الأولية علاقته بالمتهمين.

واكتشف أحد أقرباء الضحية جثته أمس الإثنين، أثناء زيارته، فطرق عدة مرات فلم يستجب، وبكسره الباب عثر على جثته، فأبلغ الشرطة.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيط بمكان الواقعة وسرعة ضبط المتهمين.

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