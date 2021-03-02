أخبار عاجلة

نيوزيلندا تخفف قيود كوفيد-19 على أكبر مدينة -
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
قد تصل للحبس 10 سنوات.. ما هي العقوبة المتوقعة على السائق المتسبب في حادث "الكريمات"؟ -
جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج -
إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" الأحد -
حاكم نيويورك: انخفاض عدد حالات كوفيد-19 ببطء على مستوى الولاية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إفريقيا تسجل 3.9 مليون إصابة بكورونا و104 الآف وفاة

Print
إفريقيا تسجل 3.9 مليون إصابة بكورونا و104 الآف وفاة إفريقيا تسجل 3.9 مليون إصابة بكورونا و104 الآف وفاة

مصراوي Masrawy

06:20 م الثلاثاء 02 مارس 2021

إثيوبيا - (أ ش أ)

ذكر المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الإفريقي، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في القارة بلغت 3 ملايين و905 آلاف إصابة حتى اليوم.

وأكدت إحصائية المركز الأفريقي، وفق بيان له اليوم، تسجيل 104 آلاف حالة وفاة، بينما تعافى 3 ملايين و484 ألف شخص، مشيرة إلى أن منطقة جنوب إفريقيا المنطقة الأكثر تضررًا من الجائحة.

ويعمل الاتحاد الافريقي على حصول دول القارة على 300 مليون جرعة لقاح للتطعيم ضد ، عبر مبادرة "كوفاكس" الرامية إلى تسريع إتاحة أدوات مكافحة الفيروس لدى البلدان منخفضة الدخل.

يذكر أن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يدعم كافة بلدان القارة لتحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما يسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

شبكة عيون الإخبارية