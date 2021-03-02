الحملات التوعوية تساهم في تراجع الإصابة بكورونا بنسبة 86% بالمدينة

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نتيجة استجابة المنشآت الغذائية والأسواق والمراكز التجارية وعموم سكان

أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة خفض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المنطقة، بنسبة تتجاوز 86%؛ وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

ونوهت الأمانة إلى أن هذه النسبة جاءت نتيجة استجابة المنشآت الغذائية والأسواق والمراكز التجارية وعموم سكان المنطقة، وتفاعلهم مع الإجراءات الاحترازية والوقائية والاشتراطات الصحية والبلدية التي طبقتها الأمانة بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مما كان له الأثر الكبير والمباشر.

ودعت الأمانة جميع السكان، سواء كانوا ملاكًا أو مستثمرين أو عاملين في المنشآت والأسواق أو متسوقين، إلى ضرورة الاستمرار في الالتزام بتطبيق البروتوكولات والتدابير المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة؛ حفاظًا على النجاحات المتحققة، ومن أجل سلامتهم وصحتهم وصحة المجتمع، وطالبت الجميع بالمبادرة في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات بالتواصل على خدمة (940) التي تعمل على مدار الساعة.

وكانت الفرق الرقابية الميدانية بأمانة منطقة المدينة المنورة قد نفذت خلال شهر فبراير الماضي (3/2 – 1/3/2021)، (27655) جولة تفتيشية على مستوى كافة محافظات ومراكز ومدن المنطقة، وأسفرت هذه الجولات عن تحرير (2753) مخالفة للإجراءات واللوائح الصحية والبلدية وإغلاق (954) منشأة، وتطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأوضحت أمانة المدينة المنورة أن البلديات مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية على مدار الساعة، مشددة على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وسيتم تطبيق أشد العقوبات بحقها.

كما واصلت تنفيذ حملاتها التوعوية التي تهدف إلى التذكير بأهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية، وتطبيق البروتوكولات الصحية، والحرص على التباعد الجسدي في مراكز التسوق والمطاعم، وارتداء الكمامة في كل مكان؛ حيث تتضمن الحملة العديد من المنتجات التوعوية، ومقاطع الفيديو التي تبين فوائد هذه التعليمات والإرشادات، والتي يتم نشرها عبر الشاشات بمقراتها والطرق والساحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع الشركاء من مختلف الجهات الحكومية والمؤثرين.

ولفتت أمانة منطقة المدينة المنورة إلى أن تجاوب المنشآت مع الحملات الرقابية والتوعوية بالامتثال للتدابير والإجراءات الاحترازية انعكس على انخفاض معدل المخالفات المرصودة، والتي انخفضت من (457) مخالفة يوم 8/2/2021، إلى (46) مخالفة فقط يوم 1/3/2021، وذلك بنسبة 89.9%، كما رصدت الأمانة تجاوبًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين من خلال المتابعة الميدانية للحدائق والساحات العامة في أحياء المدن؛ مما أسهم في انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في كافة محافظات ومدن وقرى المنطقة.