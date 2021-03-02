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المشدد 10 سنوات لمتهم سرق سيارة بالإكراه في المعادي

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المشدد 10 سنوات لمتهم سرق سيارة بالإكراه في المعادي المشدد 10 سنوات لمتهم سرق سيارة بالإكراه في المعادي

مصراوي Masrawy

06:06 م الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه شقوير، المتهم "ح. م"، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بسرقة سيارة بالإكراه في المعادي.

وأسندت النيابة العامة للمتهم "ح. م"، وأخر سبق الحكم عليه، سرقة السيارة الأجرة والمملوكة للمجني عليها "م. م"، وكان ذلك بالطريق العام بالإكراه، بأن استقلا المتهمين مع المجنى عليه سيارته الأجرة لتوصيلهما إلى وجهتهما، ثم باغتاه بأن أشهر المتهم سلاح أبيض " سكينًا" مما أثار الرعب في نفسه وقام المتهم الثاني بتقييده، وتمكنا بتلك الوسيلة القصرية من الاستيلاء على المسروقات والفرار بها على النحو المبيت بالتحقيقات.

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