أخبار عاجلة

نيوزيلندا تخفف قيود كوفيد-19 على أكبر مدينة -
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
قد تصل للحبس 10 سنوات.. ما هي العقوبة المتوقعة على السائق المتسبب في حادث "الكريمات"؟ -
جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج -
إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" الأحد -
حاكم نيويورك: انخفاض عدد حالات كوفيد-19 ببطء على مستوى الولاية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بعقد ابتدائي فقط.. كيف تُسجل شقتك في الشهر العقاري دون اللجوء للمحكمة؟

Print
بعقد ابتدائي فقط.. كيف تُسجل شقتك في الشهر العقاري دون اللجوء للمحكمة؟ بعقد ابتدائي فقط.. كيف تُسجل شقتك في الشهر العقاري دون اللجوء للمحكمة؟

مصراوي Masrawy

05:48 م الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- محمد سامي ومحمود سعيد:

كشف سامي إمام، رئيس مصلحة الشهر العقاري السابق، عن طريقة يمكن اتباعها للتسجيل العقاري في حالة "الشراء بعقد ابتدائي ورفض البائع التوقيع في الشهر العقاري" والتي تُجنِّب المواطن إقامة دعوى "صحة ونفاذ" أمام المحكمة.

وقال "إمام" في ندوة استضافها "مصراوي" اليوم الثلاثاء، إن قانون رقم 25 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، عالج أزمة تسلسل الملكية بالعقود العرفية عن طريق إثبات "وضع اليد" بشرط الإقامة في العقار مدة لا تقل عن 15 عامًا ودون أي تنازع من آخرين.

وعن تنفيذ "تحقيق الملكية بوضع اليد"، أوضح أنه على المواطن أن يتقدم لمأمورية الشهر العقاري بطلب لتحقيق الملكية، وتكون خطواته كالتالي:

1- كتابة طلب "تحقيق ملكية"

2- دفع رسوم قدرها 1% من قيمة العقد

3- عمل إعلان في جريدة رسمية بإقامتك في الشقة محل الطلب، لبيان تلقي اعتراضات على الطلب من عدمه

4- يقوم موظف بالشهر العقاري بمعاينة العقار واستبيان إقامة مقدم الطلب في الشقة من عدمه

5- بعد استيفاء الأوراق، يتم إثبات ملكية مقدم الطلب للشقة محل سكنه

وأشار رئيس الشهر العقاري السابق إلى أن طلب "تحقيق الملكية" يوازيه في الإجراء دعوى "تثبيت الملكية" أمام المحكمة المختصة.

وتنص المادة 23 مكررًا من القانون السالف على أنه: "إذا كان أصل الملكية أو الحق العيني محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها في المادة السابقة وطلب صاحب الشأن إسناده إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، فعلى المأمورية تحقيق وضع اليد للتثبت من مدى توافر شروطه وفقا لأحكام القانون المدني ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعًا برأيها".

وتتولى لجنة تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين والأعضاء الفنيين النظر في الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه، وتصدر قرارها مسببًا بقبول الطلب أو رفضه".

يذكر أن مجلس النواب وافق اليوم الثلاثاء على تأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري لمدة عامين، وفصل ربط ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والخدمات الحكومية بتسجيل العقار في الشهر العقاري.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية