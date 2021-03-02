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تطعيم 46.6% من سكان الإمارات المستهدفين بلقاح كورونا

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تطعيم 46.6% من سكان الإمارات المستهدفين بلقاح كورونا تطعيم 46.6% من سكان الإمارات المستهدفين بلقاح كورونا

مصراوي Masrawy

06:03 م الثلاثاء 02 مارس 2021

أبوظبي - (د ب ا)

أعلنت حكومة الإمارات اليوم الثلاثاء تقديم اللقاح المضاد لفيروس كورونا الى ثلاثة ملايين و614 ألفاً شخص، وبذلك تم تحقيق نسبة 61ر46% من الفئة المستهدفة للتطعيم، فيما تم توفير اللقاح لـ 41ر61% من فئة كبار السن.

وقالت المتحدثة باسم القطاع الصحي في الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني: "نشهد انخفاضا تدريجيا في عدد الإصابات، ويعد ذلك مؤشرا إيجابيا، تحقق بفضل جهود الدولة في متابعة تطبيق كافة البروتوكولات الوطنية والإجراءات الاحترازية والاستباقية في توفير اللقاحات لكافة أفراد المجتمع"، مشيرة إلى أن الإمارات تمكنت من توفير أكثر من ستة ملايين جرعة حتى اليوم.

وأضافت في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء: "تواصل الإمارات منهجيتها الخاصة بالفحوصات الهادفة إلى الاكتشاف المبكر والتقصي للحد من انتشار الوباء عبر إجراء فحوصات مكثفة لمختلف فئات المجتمع حيث تعدى إجمالي عدد الفحوصات 31 مليون فحص".

وشددت على أن لقاح (كوفيد-19) يُعد آمناً وفعالاً لفئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بشكل خاص، وذلك لرفع المناعة وتقليل فرص الإصابة بالمضاعفات الناتجة عن المرض، كما أن التدخل الطبي السريع لتقييم المرض من خلال إجراء الفحوصات الطبية وإجراء فحص الأشعة ضروري للغاية حتى في حال كانت الأعراض بسيطة، وذلك للبدء في العلاج مبكراً.

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مصراوي Masrawy

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