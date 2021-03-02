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ألمانيا تسجل أكثر من 1600 اعتداء على لاجئين عام 2020

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ألمانيا تسجل أكثر من 1600 اعتداء على لاجئين عام 2020 ألمانيا تسجل أكثر من 1600 اعتداء على لاجئين عام 2020

مصراوي Masrawy

06:01 م الثلاثاء 02 مارس 2021

برلين - (د ب أ)

سجلت السلطات الألمانية، 1606 اعتداء على لاجئين في العام الماضي ليظل عدد هذه الاعتداءات عند نفس مستواه المسجل في 2019.

جاء ذلك في رد من وزارة الداخلية على استجواب من كتلة حزب اليسار في البرلمان، وأوضحت الوزارة في ردها أن الغالبية العظمى من هذه الاعتداءات ذات دوافع يمينية متطرفة.

من جانبها، قالت أولا يلبكه المتحدثة باسم حزب اليسار لشؤون السياسة الداخلية إن هذا يعني بنظرة إحصائية أن النازيين الجدد يهاجمون لاجئين كل يوم من أربع إلى خمس مرات.

وأوضحت يلبكه أن تحليلاً أجراه مكتبها أفاد بأن نحو 200 شخص حدثت لهم إصابات جراء مثل هذه الهجمات.

وأكدت يلبكه أن من الممكن أن يتجاوز عدد هذه الهجمات عددها في 2019 نظرا لأن من الممكن حدوث إبلاغ لاحق عن اعتداءات أخرى، وكان عدد الهجمات الذي تم تسجيله في عام 2019 قد وصل إلى 1620 هجوما، وقالت يلبكه:" الأعداد توضح بشكل أكثر من جلي مدى تجذر العنف اليميني المتطرف في ألمانيا على نحو مفزع".

في المقابل، تراجع عدد الهجمات على نُزُل اللاجئين، فقد وصل عدد هذه الهجمات في 2019 إلى 128 هجوما لينخفض في العام الماضي إلى 84 هجوما، وتراجع أيضا عدد الهجمات على المنظمات والمتطوعين العاملين في مجال مساعدة اللاجئين من 124 إلى 67 هجوما.

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