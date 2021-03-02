حبس عاطل بتهمة تسهيل الدعارة والاتجار بالبشر

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة الوايلي، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في البشر والتحريض على الدعارة.

كانت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، كشفت قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدى خلالها المُعلن استعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بالجيزة)، وبصحبته (ربة منزل- مقيمة بالقاهرة).

وأقر المتهم بقيامه بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي، وإنشائه للصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما عثر بحوزته على (هاتف محمول يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم).