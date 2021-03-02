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رئيس "الوطنية للصحافة" يبحث تطبيق الإجراءات الاحترازية قبل انتخابات النقابة

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رئيس "الوطنية للصحافة" يبحث تطبيق الإجراءات الاحترازية قبل انتخابات النقابة رئيس "الوطنية للصحافة" يبحث تطبيق الإجراءات الاحترازية قبل انتخابات النقابة

مصراوي Masrawy

05:27 م الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- مينا غالي:
عقد المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اجتماعًا لبحث الإجراءات الاحترازية في المؤسسات الصحفية لمواجهة كورونا في الفترة القادمة، وذلك لضمان سلامة الصحفيين خلال إجراءات انتخابات النقابة.

شارك في الاجتماع ضياء رشوان نقيب الصحفيين و خالد ميري وكيل النقابة رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات ومحمد شبانة سكرتير عام النقابة.

وحضر من المؤسسات الصحفية عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، وعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، وعبدالرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية، وأحمد باشا رئيس تحرير روزاليوسف حيث تم الاتفاق على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الزملاء.

ويتولى الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة والدكتورة فاطمة سيد أحمد ووليد عبدالعزيز عضوي الهيئة متابعة الإجراءات وعلى هامش اللقاء أكد النقيب ورئيسا تحرير الجمهورية وروزاليوسف تجاوز أي خلافات سابقة حفاظاً على مصالح المهنة والصحفيين.

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