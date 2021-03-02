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"الآسيوي" يختار ملعب "مرسول بارك".. لموقعة الأخضر وفلسطين

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في التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم بإجراء تغييرات على بعض مواعيد المباريات التي كانت مقررة يومي 25 و30 مارس الجاري في التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 .

وذكر الاتحاد الآسيوي "نتيجة تزايد تأثير الجائحة والقيود الجديدة على السفر في عدة اتحادات وطنية عملنا تغييرًا على برنامج بعض المباريات التي كانت مقررة يومي 25 و30 مارس 2021". حيث ستقام مباراة مع فلسطين في المجموعة الرابعة يوم 30 مارس على ملعب جامعة الملك سعود فيما تقام مباراة طاجيكستان مع منغوليا في المجموعة السادسة يوم 25 مارس على الملعب المركزين وتقام مباراة منغوليا مع اليابان في ذات المجموعة يوم 30 مارس على ملعب فوكودا دينشي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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