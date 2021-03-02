"الرعاية الحرجة للأمهات وحديثي الولادة".. دورة بمجمع الملك عبدالله بجدة

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وفقاً لأهداف وزارة الصحة حول توفير الرعاية المتكاملة والشاملة

عقد مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ممثلاً بقسم التعليم والتدريب التمريضي لأقسام النساء وحديثي الولادة في قاعة المجمع الطبي الرئيسية دورة تدريبية بعنوان أبجديات الرعاية الحرجة للأمهات وحديثي الولادة.

ويأتي إقامة الدورة وفقاً لأهداف وزارة الصحة حول توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة بأعلى المستويات العالمية لصحة المرأة والطفل.

جاء ذلك بحضور نخبة من الاستشاريين من ذوي الخبرة في أمراض النساء والولادة وتمريض العناية المركزة لحديثي الولادة وذلك لمشاركة المعلومات مع المتدربات من القابلات والممرضات، وسط تطبيق محكم للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وهدفت الدورة إلى تعزيز المعلومات والكفاءات لدى الممرضات والقابلات حول الحالات الحرجة خلال فترة الحمل والولادة ورعاية حديثي الولادة والخدج.

وناقشت الدورة أسباب معدل الوفيات لدى الأمهات وما هو المسبب الأساسي لها وأكثر الحالات الحرجة في التوليد كتسمم الحمل والحمض الكيتوني السكري، وكيفية رعاية الحوامل ممن لديهن أمراض مزمنة كأمراض القلب والفشل الكلوي، وأهم الساعات الذهبية الأولى في حياة حديثي الولادة، وما هي أهم المخاطر الصحية في حالات الخدج، وكيفية الوقاية من حدوث المضاعفات لحالات الخدج والطرق الصحية والآمنة لنقل حديثي الولادة.