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أمير جازان يطمئن على المتضررين من سقوط شظايا المقذوف العسكري

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أمير جازان يطمئن على المتضررين من سقوط شظايا المقذوف العسكري أمير جازان يطمئن على المتضررين من سقوط شظايا المقذوف العسكري
أُطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية

أمير جازان يطمئن على المتضررين من سقوط شظايا المقذوف العسكري

اطمأن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز على المتضررين من سقوط شظايا المقذوف العسكري الذي أُطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بالمنطقة، ونتج عنه وقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية بمنزلين ومحل تموينات و3 مركبات.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه اليوم بالمتضررين، سائلاً المولى سبحانه أن يحفظ هذا الوطن من كيد العابثين وأن يديم أمنه وأمانه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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