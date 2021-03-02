"الغذاء والدواء" تنظّم ورشًا تدريبية لدول "التعاون الإسلامي"

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في التيقُّظ الدوائي والرقابة على الأجهزة والمنتجات الطبية

تنظّم الهيئة العامة للغذاء والدواء عددًا من الورش التدريبية "عن بعد" لدول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك في مجالات: التيقظ الدوائي، والسلامة الدوائية، والرقابة على الأجهزة والمنتجات الطبية.

وستركّز الورشة الأولى في الرقابة على الأجهزة والمنتجات الطبية، التي تقام الأربعاء 19 رجب 1442هـ، بينما ستتناول ورشتا العمل الثانية والثالثة موضوعات التيقظ الدوائي، والسلامة الدوائية، وستقام الثلاثاء 25 رجب 1442هـ، و10 شعبان 1442هـ..

وتنعقد هذه الورش تنفيذًا لتوصيات الاجتماع الأول لرؤساء الهيئات التنظيمية للأدوية الوطنية من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد في عاصمة جمهورية إندونيسيا خلال شهر نوفمبر 2018م.

وتهدف تلك الورش والدورات التدريبية إلى تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي لرفع كفاءة الأجهزة الرقابية في الدول الأعضاء وتبادل الخبرات بينها، كما تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة في نقل خبراتها وتجاربها، ومد جسور التعاون مع المنظمات الدولية؛ ومنها منظمة التعاون الإسلامي، بما يعزّز حضورها العلمي والفني، ويبرز إمكاناتها في مجال الرقابة على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.