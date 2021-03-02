أمريكا تقدم ملياري دولار لمساعدة الدول متوسطة الدخل للحصول على لقاحات كورونا

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الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم ملياري دولار ، إلى تحالف جافي كوفاكس للقاحات لدعم جهوده في مساعدة الدول متوسطة الدخل للحصول على اللقاحات.

وأوضحت الإدارة الأمريكية، في بيان صحفي، أن المساهمة ستقدم من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وسوف تدعم هذه المساهمة عمليات شراء وتقديم لقاحات آمنة وفعالة ضد فيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أنه "سيتم تطعيم السكان الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ومن بينهم العاملون في مجال الرعاية الصحية، الأمر الذي سيساهم في السيطرة على الوباء وإبطاء ظهور سلالات جديدة متحورة منه، فضلا عن المساعدة في إنعاش الاقتصاد العالمي، وبالتالي سيفيد ذلك الشعب الأمريكي في نهاية المطاف".

وذكرت الإدارة الأمريكية أنها ستقدم تمويلا إضافيا خلال عام 2022 ، وستعمل مع جهات مانحة أخرى لتقديم المزيد من التعهدات والالتزامات للوفاء باحتياجات تحالف "جافي ـ كوفاكس" للقاحات.

وأشارت إلى أن هدفها هو تطعيم المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس ، والوصول إلى الأشخاص الذين ليست لديهم خيارات أخرى وذلك في الوقت الذي ستتعاون فيه مع شركائها حول العالم "لضمان عدم شعور أحد بأنه يواجه هذا الوباء منفردا".