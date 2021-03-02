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أبرزها 23 طن مواد غذائية.. الداخلية تواصل حملاتها التموينية عى الأسواق

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أبرزها 23 طن مواد غذائية.. الداخلية تواصل حملاتها التموينية عى الأسواق أبرزها 23 طن مواد غذائية.. الداخلية تواصل حملاتها التموينية عى الأسواق

مصراوي Masrawy

04:59 م الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت جهود الحملات، عن ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية، بحوزته (2,8 طن "دواجن") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات، (المدير المسئول عن شركة للصناعات الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة، بحوزته (6,350 طن "مسلى – كاكاو – نشا – سكر – مكسبات طعم - كابتشينو" مجهولة المصدر معبأة داخل عبوات وشكائر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية- "مستلزمات إنتاج" 12528 عبوة شيكولاتة – 3,32 طن شيكولاته سائلة مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية مسجلة منتج نهائي - 48590 عبوة فارغة مغشوشة ومقلدة لذات العلامة التجارية – 3 خط إنتاج) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ونجحت الحملات في ضبط (مالك مصنع لإنتاج ملح الطعام بدون ترخيص) بمحافظة الغربية، بحوزته (11,2 طن "ملح طعام") معبأ داخل شكائر مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة وبدون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية ومجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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