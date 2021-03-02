أخبار عاجلة

نيوزيلندا تخفف قيود كوفيد-19 على أكبر مدينة -
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
قد تصل للحبس 10 سنوات.. ما هي العقوبة المتوقعة على السائق المتسبب في حادث "الكريمات"؟ -
جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج -
إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" الأحد -
حاكم نيويورك: انخفاض عدد حالات كوفيد-19 ببطء على مستوى الولاية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تقرير دولي: آلاف الأتراك هربوا من طغيان نظام أردوغان لليونان خلال 4 سنوات

Print
تقرير دولي: آلاف الأتراك هربوا من طغيان نظام أردوغان لليونان خلال 4 سنوات تقرير دولي: آلاف الأتراك هربوا من طغيان نظام أردوغان لليونان خلال 4 سنوات

مصراوي Masrawy

05:12 م الثلاثاء 02 مارس 2021


اليونان - (أ ش أ)

كشف تقرير دولي عن هروب نحو عشرين ألف مواطن تركي إلى اليونان، بأشكال غير قانونية، خوفاً من الاضطهاد الذي يمارسه نظام الرئيس أردوغان على مدار أكثر من أربع سنوات ونصف السنة.
وبحسب موقع "تركيا الآن" فإنه منذ محاولة الانقلاب المزعوم في 15 يوليو 2016، ونتيجة لسياسات البطش التي مارسها حزب الحرية والعدالة ضد كافة فئات الشعب التركي، فرت مجموعة مكونة من 19 ألفا و653 مواطنا تركيا إلى أثينا، طالبين الحصول على حق اللجوء، فيما انتقل أكثر من نصف المواطنين الأتراك الذين فروا إلى اليونان إلى دول أوروبية أخرى.
ووفقا لتقرير وكالة الهجرة واللاجئين ومكتب دعم اللجوء الأوروبي، قدم 15.834 مواطنا تركيا طلبات للحصول على الحماية الدولية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في عام 2020 على الرغم من تدابير الطوارئ والقيود المفروضة على الحركة بسبب جائحة كورونا، وفي عام 2019 احتل طالبو اللجوء الأتراك المرتبة الثالثة بين أكثر المجموعات المسجلة بعد السوريين والعراقيين.
الجدير بالذكر أن موجات الهجرة من تركيا إلى اليونان تزايدت منذ عام 2016، وأن معظم الأتراك الذين يطلبون اللجوء في اليونان منتمين لحركة الخدمة التي يتزعمها المعارض فتح الله جولن، تلك الجماعة التي تتهمها التركية بالوقوف وراء الانقلاب المزعوم.
كان الرئيس أردوغان يستهدف أتباع الحركة منذ تحقيقات الفساد في ديسمبر 2013، التي تورط فيها رئيس الوزراء آنذاك أردوغان وأفراد عائلته ودائرته الداخلية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

الحكومة اليمنية تطالب بدعم جهودها لبسط سيطرتها لإنهاء الانقلاب الحوثي والجنوح للسلم

الحكومة اليمنية تطالب بدعم جهودها لبسط سيطرتها لإنهاء الانقلاب الحوثي والجنوح للسلم

شبكة عيون الإخبارية