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: لدينا موقف حتمي باتفاق قانوني ملزم في "سد النهضة"

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السيسي: لدينا موقف حتمي باتفاق قانوني ملزم في "سد النهضة" : لدينا موقف حتمي باتفاق قانوني ملزم في "سد النهضة"

مصراوي Masrawy

04:52 م الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- محمد سامي:
أكد الرئيس عبد الفتاح ، موقف الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب ويحافظ على حقوقهما المائية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة خارجية جمهورية السودان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير السوداني بالقاهرة محمد إلياس.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم التوافق على تكثيف التنسيق المتبادل بين مصر والسودان خلال الفترة القادمة إزاء تلك القضية الحيوية.

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