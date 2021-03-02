وفاة 3 أطباء بكورونا اليوم.. والنقابة: العدد يرتفع لـ 390 شهيدًا

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت النقابة العامة للأطباء، اليوم الأحد، وفاة 4 أطباء جدد متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد إلى 390 شهيدًا.

وقالت النقابة في بيان، اليوم، إن الأطباء المتوفين هم: الدكتور ماجد مكرم عبيد ناشد استشاري جراحة المسالك بسمالوط مدير مستشفى سمالوط العام سابقا، والدكتور كمال لبيب كندس استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى فرشوط المركزي، والدكتور نجيب محمد السيد زيادة استاذ طب كلى الأطفال بجامعة بنها.

وتقدمت نقابة الأطباء بخالص العزاء لأسرهم، سائلة الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يُسكنهم مع الأبرار والشهداء.