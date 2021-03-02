أمريكا تعاقب 7 مسؤولين روس على علاقة بتسميم "نافالني"

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تتضمن تجميد أصول وحظر التعامل التجاري معهم

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، فرض عقوبات على روسيا؛ وذلك على خلفية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وأوضح مسؤول أمريكي أن العقوبات تشمل 7 شخصيات من الحكومة الروسية، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن "الاستخبارات الأمريكية توصلت إلى أن الحكومة الروسية تقف وراء تسميم نافالني".

ويتوقع أن تتصرف واشنطن بموجب أمرين تنفيذيين؛ هما: الأمر التنفيذي 13661 الذي صدر بعد الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم ويوفر صلاحيات موسعة لاستهداف المسؤولين الروس، والأمر التنفيذي 13382 الصادر في 2005 لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل".

ويسمح كلا الأمرين التنفيذيين للولايات المتحدة بتجميد أصول المسؤولين المستهدفين في الولايات المتحدة، كما يحظر على الشركات والأفراد الأمريكيين التعامل معهم.