أخبار عاجلة

نيوزيلندا تخفف قيود كوفيد-19 على أكبر مدينة -
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
قد تصل للحبس 10 سنوات.. ما هي العقوبة المتوقعة على السائق المتسبب في حادث "الكريمات"؟ -
جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج -
إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" الأحد -
حاكم نيويورك: انخفاض عدد حالات كوفيد-19 ببطء على مستوى الولاية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

محظور تداولها بالأسواق.. ضبط 33 ألف عبوة أدوية ومستلزمات طبية في الغربية

Print
محظور تداولها بالأسواق.. ضبط 33 ألف عبوة أدوية ومستلزمات طبية في الغربية محظور تداولها بالأسواق.. ضبط 33 ألف عبوة أدوية ومستلزمات طبية في الغربية

مصراوي Masrawy

04:16 م الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

ضبطت شرطة بمديرية أمن الغربية، (المدير المسئول عن مخزن للأدوية والمستلزمات الطبية بدون ترخيص)، بحوزته (21000 قطعة مسلتزمات طبية بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية – 12128 عبوة أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة) مهربة جمركياً وغير مسجلة ومحظور تداولها بالأسواق وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية