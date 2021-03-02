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"الزراعة": ضبط 302 طن لحوم وأسماك غير صالحة وذبح خارج المجازر خلال فبراير

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"الزراعة": ضبط 302 طن لحوم وأسماك غير صالحة وذبح خارج المجازر خلال فبراير "الزراعة": ضبط 302 طن لحوم وأسماك غير صالحة وذبح خارج المجازر خلال فبراير

مصراوي Masrawy

04:40 م الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- أحمد مسعد:
تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اليوم الثلاثاء، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية، خلال شهر فبراير؛ حيث بلغ إجمالي المضبوطات نحو 302 طن و75 كيلوجرامًا لحومًا.

وأوضح التقرير أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها تتم إعادة تصنيعه؛ حيث تم تحرير 982 محضرًا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وأضاف التقرير أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني؛ من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

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