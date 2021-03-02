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جبالي يرفع جلسات البرلمان لـ14 مارس

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جبالي يرفع جلسات البرلمان لـ14 مارس جبالي يرفع جلسات البرلمان لـ14 مارس

مصراوي Masrawy

04:26 م الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- مصراوي:
رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد وقف المناقشات بشأن مشروع قانون الموارد المائية والري، بعد الموافقة على مواد الإصدار بمشروع القانون.

ووافق المجلس، على إحالة تقارير موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى، للحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

ويعاود المجلس الانعقاد، يوم 14 مارس المقبل، لاستكمال مناقشة المدرج على جدول أعمال المجلس.

وقبيل رفع الجلسة، داعب رئيس البرلمان الأعضاء، قائلا: مستعجلين ليه؟.. لسه مخلصناش فيه حصة سابعة".

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