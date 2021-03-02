أخبار عاجلة

نيوزيلندا تخفف قيود كوفيد-19 على أكبر مدينة -
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
قد تصل للحبس 10 سنوات.. ما هي العقوبة المتوقعة على السائق المتسبب في حادث "الكريمات"؟ -
جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج -
إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" الأحد -
حاكم نيويورك: انخفاض عدد حالات كوفيد-19 ببطء على مستوى الولاية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مصادر بـ"الطيران المدني": طائرة خاصة لنقل إلى تونس لمواجهة الترجي

Print
مصادر بـ"الطيران المدني": طائرة خاصة لنقل الزمالك إلى تونس لمواجهة الترجي مصادر بـ"الطيران المدني": طائرة خاصة لنقل إلى تونس لمواجهة الترجي

مصراوي Masrawy

04:11 م الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:
قالت مصادر بقطاع الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، إن نادي تعاقد مع شركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني؛ لتنظيم رحلة خاصة لنقل فريق كرة القدم بالنادي إلى تونس؛ استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل في تونس.

يأتي ذلك بعد الأزمة التي تعرض إليها الفريق أثناء السفر إلى السنغال، قبل لقاء فريق تونجيت السنغالي بالجولة الثانية بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، بعدما رفضت سلطات الطيران المدني في موريتانيا منح الطائرة تصريح العبور فوق أجوائها للوصول إلى السنغال.

خاض الفريق تدريباته بملعب الزمالك تحت إشراف البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة، استعدادًا لمواجهة الترجي الرياضي التونسي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل في تونس.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية