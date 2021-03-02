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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بقطاع الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، إن نادي الزمالك تعاقد مع شركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني؛ لتنظيم رحلة خاصة لنقل فريق كرة القدم بالنادي إلى تونس؛ استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل في تونس.

يأتي ذلك بعد الأزمة التي تعرض إليها الفريق أثناء السفر إلى السنغال، قبل لقاء فريق تونجيت السنغالي بالجولة الثانية بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، بعدما رفضت سلطات الطيران المدني في موريتانيا منح الطائرة تصريح العبور فوق أجوائها للوصول إلى السنغال.

خاض الفريق تدريباته بملعب الزمالك تحت إشراف البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة، استعدادًا لمواجهة الترجي الرياضي التونسي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل في تونس.