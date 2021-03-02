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"الأدب والنشر والترجمة" تُطلق سلسلة لقاءاتها الأدبية لعام 2021

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"الأدب والنشر والترجمة" تُطلق سلسلة لقاءاتها الأدبية لعام 2021 "الأدب والنشر والترجمة" تُطلق سلسلة لقاءاتها الأدبية لعام 2021
تبثّ على قناة وزارة الثقافة الرسمية عبر يوتيوب

تستعد هيئة الأدب والنشر والترجمة لإطلاق الموسم الثاني من سلسلة اللقاءات الأدبية الافتراضية في عام 2021م التي ستبث على قناة وزارة الثقافة الرسمية عبر منصة يوتيوب، وذلك لإثراء الساحة الأدبية المحلية بنقاشات ثرية مع نقاد ومتخصصين في مجالات الأدب والنشر والترجمة من داخل المملكة وخارجها.

وتنطلق سلسلة اللقاءات غداً بلقاء يحمل عنوان "دور الوكيل الأدبي" سيشارك فيه مدير إدارة النشر والترجمة في "العبيكان للتعليم" محمد الفريح، ويحاوره مقدم بودكاست المقهى رائد العيد، للحديث عن واقع قطاع النشر في المملكة والمهن الفاعلة فيه.

كما يعقد اللقاء الثاني بيوم 17 من الشهر الجاري بعنوان "أدب الأطفال واليافعين من زاوية أخرى"، ويستضيف كلًّا من: يوسف التاروتي، وريتاج الحازمي، وسديم النهدي، وتدير الحوار حلا القاضي.

وتهدف الهيئة من خلال الحوارات الافتراضية إلى إثراء المشهد الثقافي في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، والاستفادة من تجارب المتخصصين في مجالات الأدب والنشر والترجمة لخلق مساحة للنقاش والنقد الهادف، واستكمالاً للحراك الذي أحدثته اللقاءات الأدبية الافتراضية في العام المنصرم وشهدت تفاعلاً عالياً من عموم المهتمين والمثقفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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