مستشفى القوات المسلحة بالظهران يقدّم أكثر من 3200 جرعة لقاح كورونا

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خلال أسبوعين.. جُهزت 5 عيادات تطعيم وغرفة للطوارئ وغرفتين للملاحظة

‬قدّمت عيادة لقاحات كورونا بمستشفى القوات المسلحة بمجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران جرعة لقاح كورونا "كوفيد-19" لأكثر من 3200 مستفيد ومستفيدة من منسوبي فروع القوات المسلحة، وذلك منذ انطلاق الحملة خلال الأسبوعين الماضيين.

وجُهزت عيادة اللقاحات بـ5 عيادات تطعيم وغرفة للطوارئ وغرفتين للملاحظة، وجميع الخدمات الأساسية، حيث يتم استقبال المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به عدد من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، وذلك وفقاً للتدابير الاحترازية والوقائية.

وتقدّم العيادة خدماتها لمنسوبي ومنسوبات وزارة الدفاع وذويهم، وجميع العاملين بمستشفيات القوات المسلحة والعاملين في أقسام وزارة الدفاع ممن لديهم أحقية العلاج الطبي بجميع فئاتهم (سعودي - غير سعودي)، ويمثل أحد المراكز والعيادات الـ(16) التي جهزتها الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمستشفيات العسكرية لتطعيم الفئات المستهدفة في مختلف مناطق المملكة.