أخبار عاجلة

نيوزيلندا تخفف قيود كوفيد-19 على أكبر مدينة -
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
قد تصل للحبس 10 سنوات.. ما هي العقوبة المتوقعة على السائق المتسبب في حادث "الكريمات"؟ -
جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج -
إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" الأحد -
حاكم نيويورك: انخفاض عدد حالات كوفيد-19 ببطء على مستوى الولاية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الجزائية" تحدد موعداً بديلاً لمحاكمة المتهمين "العتيبي" و"التميمي"

Print
"الجزائية" تحدد موعداً بديلاً لمحاكمة المتهمين "العتيبي" و"التميمي" "الجزائية" تحدد موعداً بديلاً لمحاكمة المتهمين "العتيبي" و"التميمي"
لعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل معهما في مكان إقامتها

‬أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيّب المتهم ماجد محمد مستور العتيبي -سعودي الجنسية- بموجب الهوية الوطنية رقم (1044820262) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 11/ 7/ 1442هـ الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 10/ 8/ 1442هـ الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصّت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

كما أعلنت المحكمة أنه نظراً لتغيب المتهم أحمد بن راشد بن سعد السعيد التميمي - سعودي الجنسية - بموجب الهوية الوطنية رقم (1060157052) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 11/ 8/ 1442هـ.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي

موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي

موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي

موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي

الأسبوع في 14 صورة: انفصال جبل جليدي عملاق.. وامرأة عجوز تلكم مدربها

الأسبوع في 14 صورة: انفصال جبل جليدي عملاق.. وامرأة عجوز تلكم مدربها

الأسبوع في 14 صورة: انفصال جبل جليدي عملاق.. وامرأة عجوز تلكم مدربها

الأسبوع في 14 صورة: انفصال جبل جليدي عملاق.. وامرأة عجوز تلكم مدربها

شبكة عيون الإخبارية