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جامعة شقراء تنظم دورة تدريبية للتعريف بكيفية بناء المبادرات

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ناقشت آلية وضعها وفق رؤية المملكة 2030

جامعة شقراء تنظم دورة تدريبية للتعريف بكيفية بناء المبادرات

نظمت جامعة شقراء ممثلة في مكتب تحقيق الرؤية، دورة تدريبية، صباح اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، بعنوان "كيفية بناء المبادرات".

جاء ذلك تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، ضمن الأنشطة والفعاليات المتواصلة التي ينظمها مكتب تحقيق الرؤية بالجامعة.

واستهدفت الدورة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وقدمها المشرف العام على مكتب تحقيق الرؤية الدكتور صالح بن محمد الدوسري، ونائب المشرف الدكتور محمد بن أحمد الغصاب.

بدأت الدورة بالتعريف بأنواع المبادرات وعوامل نجاحها، والعوامل الأساسية التي يتم تطبيقها لإنجاح مبادرة ما ووضعها في مكانها المناسب.

تلا ذلك مناقشة آلية وضع المبادرات في كل برنامج من برامج رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى منهجيات بناء المبادرات ومنهجيات التفكير التصميمي.

كما ناقشت الدورة إدارة المشاريع وحوكمة المبادرات، كإدارة الوقت وقياس الأداء والرصد والتوثيق.

وتطرقت الدورة إلى أبرز التحديات التي تواجه بناء المبادرات كغياب الرؤية وعدم نجاح التسويق، وذكر الطرق الصحيحة لحلها في وقت وجيز.

جامعة شقراء تنظم دورة تدريبية للتعريف بكيفية بناء المبادرات

جامعة شقراء تنظم دورة تدريبية للتعريف بكيفية بناء المبادرات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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